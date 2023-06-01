Ліга Європи

Функціонер андалузців прокоментував перемовини з керманичем.

Напередодні андалузька Севілья здолала італійську Рому у вирішальному матчі Ліги Європи УЄФА.

Севілья — Рома 1:1 (4:1 — пен.) Відео голів та огляд матчу Ліги Європи

Після завершення гри головний тренер "нервіонців" Хосе Луїс Менділібар розповів про свої перспективи і в подальшому очолювати колектив.

Його слова знайшли продовження у виступі перед пресою спортивного директора клубу Мончі, але той жодним чином не натякнув на долю керівної посади команди.

"Рік був дуже важким, і ніхто з нас не міг мріяти, що він закінчиться саме таким чином. Я перебуваю в захвати й дуже щасливий. Робити людей довкола в клубі щасливими — це найкраща річ, я давно не відчував такого схвилювання.

Щодо контракту Менділібара, то давайте насолоджуватимемось завтрашнім святковим днем у Севільї, презентуємо нашим уболівальникам трофей, а вже в понеділок ми поговоримо.

Ми всі знаємо, чого хочемо, і це рішення буде вигідним для всіх", — заявив іспанський функціонер.

У той самий час президент клубу Хосе Кастро запевнив, що головний тренер Севільї дуже щасливий від можливості обіймати посаду.

"У сезоні, який видавався поганим, ми застосували самокритику й успішно виправили помилки. Серед інших заходів, залучення тренера, який ніколи не працював у єврокубках, але тепер став переможцем Ліги Європи.

Менділібар дуже щасливий. У понеділок, коли закінчиться гра проти Реала Сосьєдад, ми підіб’ємо підсумки всього, над чим працювали. Я сказав тренеру, що ми надзвичайно щасливі з ним працювати. Навіть більше, аніж просто щасливі", — заявив очільник севільського колективу.

Заключний матч сезону Севілья проведе в гостях у рамках Ла Ліги проти Реала Сосьєдад.