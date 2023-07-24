Ліга Європи

Стали відомі усі пари.

По традиції, в Швейцаріїї, в місті Ньон відбулося жеребкування Ліги Європи. Поки що мова йдеться про третій кваліфікаційний раунд.

Під час жеребкування брав участь Дніпро-1. Колектив Олександра Кучера може опинитися у цьому змаганні, якщо програє Панатінаікосу у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Стали відомі усі пари:

Жальгіріс (LTU) / Галатасарай (TUR) — Клаксвік (FRO) / Хекен (SWE)

Ракув (POL) / Карабах (AZE) — ХІК (FIN) / Мольде (NOR)

Зріньскі (BIH) / Слован Братислава (SVK) — Брейдаблік (ISL) / Копенгаген (DEN)

Шериф (MDA) / Маккабі Хайфа (ISR) — Аріс Лімасол (CYP) / БАТЕ (BLR)

Динамо Загреб (CRO) / Астана (KAZ) — Лудогорець (BUL) / Олімпія Любляна (SVN)

Олімпіакос (GRE) — Серветт (SUI) / Генк (BEL)

Славія Прага (CZE) — Дніпро-1 (UKR) / Панатінаікос (GRE).

Зазначимо, що перші матчі будуть зіграні 10 серпня, а матчі-відповіді — 17 серпня.