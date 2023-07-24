Ліга Європи

Якщо українська команда поступиться у 3-му раунді Ліги чемпіонів, то буде грати у Лізі Європи.

Сьогодні, 24 липня, відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги Європи.

Ліга Європи: результати жеребкування третього відбіркового раунду

Стало відомо, з ким може зіграти Дніпро-1, якщо не зможе пройти грецький Панатінаікос у відборі Ліги чемпіонів.

У разі вильоту, колектив Олександра Кучера зіграє против чеської Славії.

Перший поєдинок Дніпро-1 проведе на виїзді. Матчі відбудуться 10 і 17 серпня.