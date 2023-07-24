Якщо українська команда поступиться у 3-му раунді Ліги чемпіонів, то буде грати у Лізі Європи.
Фото: ФК Дніпро-1
24 липня 2023, 14:35
Сьогодні, 24 липня, відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги Європи.
Ліга Європи: результати жеребкування третього відбіркового раунду
Стало відомо, з ким може зіграти Дніпро-1, якщо не зможе пройти грецький Панатінаікос у відборі Ліги чемпіонів.
У разі вильоту, колектив Олександра Кучера зіграє против чеської Славії.
Перший поєдинок Дніпро-1 проведе на виїзді. Матчі відбудуться 10 і 17 серпня.