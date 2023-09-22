Ліга Європи

Брайтон невдало дебютував у єврокубках.

У четвер, команда Роберто Де Дзербі в рамках першого туру групового раунду Ліги Європи на своєму полі поступилася грецькому АЕКу (2:3). Після матчу своїми враженнями від гри поділився головний тренер Брайтона.

"У плані якості ми грали дуже добре. Я дуже пишаюся показаним футболом. Ми виявилися не такими досвідченими, як АЕК, але проявили характер і грали з правильним настроєм.

Брайтон контролював гру та домінував на полі. Ми засмучені результатом, але маємо проаналізувати матч, щоб рухатися далі.

Перед грою ми знали, що АЕК має дві ситуації, завдяки яким вони забивають голи: стандартні положення та контратаки. Коли ми захищаємося під час стандартних положень проти таких команд, нам потрібно бути більш зосередженими, мати правильний настрій та розумний захист. Іноді ми цього не робили.