Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи УЄФА, що відбувся 21 вересня 2023 року, 22:00.

Брайтон у матчі стартового туру групового етапу Ліги Європи на своєму полі поступився грецькому АЕКу з Афін (2:3).

Рахунок у матчі було відкрито на 11 хвилині, коли у складі гостей відзначився Сідібе, проте через 19 хвилин Жуан Педро реалізував пенальті та зрівняв цифри на табло.

Потім наприкінці першого тайму гості знову вийшли вперед зусиллями Гачіновича, але на 67 хвилині той же Педро знову реалізував пенальті, зрівнявши рахунок. Проте останнє слово було за АЕКом, коли у воротах команди Роберто Де Дзербі розписав Понсе.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Брайтон — АЕК в 1 турі Ліги Європи УЄФА:

Брайтон — АЕК 2:3

Голи: Жуан Педро, 30 (з пенальті), 67 (з пенальті) — Сідібе, 11, Гачінович, 40, Понсе, 84.

Брайтон: Стіл, Еступіньян, Жуліо, ван Гекке, Мілнер (Лемпті, 55), Гілмор (Буонанотте, 86), Гросс, Мітома (Адінгра, 86), Фаті, Марч, Жезус (Велбек, 82).

АЕК: Станкович, Хаджсафі (Мохаммаді, 60), Мітоглу, Сідібе, Шиманські, Йонссон, Гачінович (Еліассон, 79), Араухо (Цубер, 68), Пінеда (Манталос, 79), Амрабат, Гарсія (Понсе, 68).

Попередження: Жуліо, Еступіньян, ван Геке, Велбек — Сідібе, Мітоглу, Шиманські, Понсе, Гачінович, Еліассон, Манталос, Мохаммаді.