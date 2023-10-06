Ліга Європи

Коментар тренера після гри Ліги Європи.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп підбив підсумки гри з Юніоном (2:0) в матчі групового етапу Ліги Європи.

"Дуже добрий початок, але потім ми трохи збилися з ритму і дали суперникам виконати надто багато стандартів. Професійний виступ, але ми могли б зіграти й краще".

Про перший гол Гравенберха

"Я дуже радий за нього. Час, проведений ним у Баварії, не був кінцем світу, він зіграв 35 матчів, що гідно для молодого гравця.

Але тепер він може увійти до ігрового ритму, і ви бачите це, коли він з м'ячем. Коли ми можемо виводити на потрібні позиції, він неймовірний. Усі дуже раді за нього. Можливо, це був не найскладніший гол, який він забив у своїй кар'єрі, але гол є гол. Усі вони вважаються однаково".

Про ротацію

"Якщо ми зможемо це зробити, я гадаю, нам варто спробувати. До гри із Брайтоном не так багато часу. Минулого року ми жахливо зіграли там, тож зараз маємо проявити себе краще. Я ненавиджу думати про наступний матч після гри, але за такого щільного графіка ми змушені це робити".

Підсумки гри

"Робота виконана. Це також важливо. Не вдасться завжди перемагати лише за рахунок яскравої гри. Це добре для нас, тому що ми можемо багато чого навчитися після цієї гри. Ми виглядаємо по-різному, коли граємо у потрібному ритмі й без нього. З тими самими гравцями. Є чому повчитися, і ми це використовуватимемо", – сказав Клопп в інтер'ю BBC.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ліверпуль — Юніон Сент-Жилуаз в 2 турі Ліги Європи УЄФА.