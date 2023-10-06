Україна

Захисник житомирського клубу поділився своїми думками перед грою з Динамо.

Захисник Полісся Артем Шабанов прокоментував майбутній матч десятого туру УПЛ проти київського Динамо, в якому він виступав з 2018 до 2022 року.

"Динамо Київ — це бренд, це команда, яка завжди грає єврокубках, представляє нашу країну в єврокубках. Це дуже гарна команда.

Можливо, зараз у неї якісь труднощі, цього року вони не попали на євроарену. Але їх не можна недооцінювати, у них дуже гарний напад. Вони, мені здається, найбільше в чемпіонаті забили. Тому, я думаю, це буде дуже добре випробування.

На мою думку, треба бути сконцентрованими, потрібно битись одне за одного, покладатись одне на одного і продовжувати грати так, як ми грали до цього — компактно. І шукати свої нагоди. Думаю, у нас нагоди будуть, у нас є швидкісні гравці попереду.

Динамо завжди більше контролює м’яч і тому, я думаю, будуть вільні зони. Тому, думаю, що ми спробуємо щось запропонувати супернику", - наводить слова Шабанова прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Полісся – Динамо відбудеться сьогодні, 6 жовтня, о 15:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.