Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 5 жовтня 2023 року, 22:00.

Ліверпуль у матчі другого туру групового етапу Ліги Європи на своєму полі переміг бельгійський Юніон (2:0).

Команда Юргена Клоппа відкрила рахунок у матчі наприкінці першого тайму, коли у воротах гостей розписався Гравенберх, а потім у компенсований час до другого тайму Діогу Жота подвоїв перевагу "червоних".

Для Ліверпуля це була друга перемога у групі після перемоги над австрійським ЛАСКом (3:1), який у паралельній грі поступився Тулузі (0:1).

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ліверпуль — Юніон Сент-Жилуаз в 2 турі Ліги Європи УЄФА:

Ліверпуль — Юніон Сент-Жилуаз 2:0

Голи: Гравенберх, 44, Жота, 90+2

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд (Гомес, 63), Конате, Кванса, Цимікас — Гравенберх (Собослаї, 79), Ендо (А. Мак Аллістер, 46), Елліотт — Салах (Джонс, 46), Жота, Нуньєс (Діас, 46).



Юніон Сент-Жилуаз: Моріс — Кастро-Монтес, К. Мак Аллістер (Сайкс, 85), Берджесс, Матіда, Терхо (Лапуссен, 67) — Амані, Вангаутте, Пуертас — Нільссон (Родрігес, 67), Амура.