Ліга Європи

У українського футболіста друга найкраща оцінка в збірній.

Вчора, 9 листопада, відбулися матчі четвертого туру групового етапу Ліги Європи, за підсумками яких статистичний портал WhoScored представив символічну збірну тижня.

До кращих потрапив український захисник Максим Таловєров, який провів якісний матч за ЛАСК проти Юніона (3:0), в якому відзначився голом.

23-річний українець має оцінку 8,9 балів – це другий показник у збірній після Максиміліана Еггештайна із Фрайбурга – 9,2.

Нагадаємо, що напередодні Таловєров отримав дебютний виклик до розташування збірної України.

Раніше стали відомі кандидати на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи.