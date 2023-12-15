Ліга Європи

Слова німецького тренера після гри з бельгійською командою.

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував поразку від Юніона (1:2) в матчі шостого туру Ліги Європи.

"Заслужена перемога Юніона. Думаю, я зробив надто багато змін у складі, тож Ліверпуль не знайшов свого ритму.

Голи, які ми пропустили, були необов'язковими. На останніх хвилинах ми могли зрівняти рахунок, можливо тричі.

Думаю, всі ми дивилися один і той самий матч, тож для нас перемога Юніона заслужена. Хоча я зараз чув, що перший гол міг бути забитий зі становища поза грою, але ніхто, напевно, не скаже. Подивимося, але яка вже різниця?", — сказав головний тренер Ліверпуля.

Огляд матчу доступний за посиланням на Football.ua.