Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 14 грудня 2023 року, 19:45.
Юніон Сент-Жиллуаз - Ліверпуль, GETTY IMAGES
15 грудня 2023, 08:17
У рамках шостого туру групового етапу Ліги Європи бельгійський Юніон Сент-Жиллуаз переграв Ліверпуль, але все одно посів третє місце в групі.
Всі голи були забиті в першому таймі. За бельгійський колектив відзначились Амура та Пуертас. В складі Ліверпуля дебютний гол забив захисник Кванса.
Огляд матчу:
Юніон - Ліверпуль 2:1
Голи: Амура, 32, Пуертас, 43 – Кванса, 40.