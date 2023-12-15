Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 14 грудня 2023 року, 19:45.

У рамках шостого туру групового етапу Ліги Європи бельгійський Юніон Сент-Жиллуаз переграв Ліверпуль, але все одно посів третє місце в групі.

Всі голи були забиті в першому таймі. За бельгійський колектив відзначились Амура та Пуертас. В складі Ліверпуля дебютний гол забив захисник Кванса.

Огляд матчу:

Юніон - Ліверпуль 2:1

Голи: Амура, 32, Пуертас, 43 – Кванса, 40.