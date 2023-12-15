У рамках шостого туру групового етапу Ліги Європи Аталанта розгромила Ракув (4:0) та посіла перше місце в групі. Польський колектив залишився на останньому щаблі та прощається з єврокубками.

Владислав Кочергін відіграв у складі Ракува 61 хвилину, українець почав матч зі старту.

Огляд матчу:

 

Ракув — Аталанта 0:4
Голи: Муріель, 14, 73, Бонфанті, 27, де Кетеларе, 90+2.