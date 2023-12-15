Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 14 грудня 2023 року, 22:00.
міранчук та Владислав Кочергін, GETTY IMAGES
15 грудня 2023, 11:20
У рамках шостого туру групового етапу Ліги Європи Аталанта розгромила Ракув (4:0) та посіла перше місце в групі. Польський колектив залишився на останньому щаблі та прощається з єврокубками.
Владислав Кочергін відіграв у складі Ракува 61 хвилину, українець почав матч зі старту.
Огляд матчу:
Ракув — Аталанта 0:4
Голи: Муріель, 14, 73, Бонфанті, 27, де Кетеларе, 90+2.