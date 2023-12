Вчора, 14 грудня завершилися матчі заключного шостого туру групового етапу Ліги конференцій, за підсумками яких УЄФА назвав імена претендентів на звання найкращого гравця тижня турніру.

На нагороду претендують:

- нападник Фенербахче Едін Джеко — дубль, сім створених моментів та один офсайд у грі зі Спартаком Трнавою (4:0);

- форвард Маккабі Тель-Авів Еран Захаві — два забиті м'ячі та сім створених моментів у матчі проти Гента (3:1);

- півзахисник Легії Жозуе – дві гольові передачі та 79% точних передач у поєдинку з АЗ (2:0);

- хавбек Генка Браян Хейнен — один гол та 64% точних передач у грі з Чукарічки (2:0).

Проголосувати за найкращого гравця можна на офіційному сайті УЄФА.

Також УЄФА назвав імена номінантів на звання автора найкращого гола, до яких увійшли Матія Малекінішич із Зріньскі, Браян Хейнен із Генка, Адам Влканова з Вікторії Пльзень та Магомед Оздоєв із ПАОКа.

🔥 Malekinušić brilliant golazo

⚡️ Heylen's thunderbolt strike

🤤 Vlkanova with the composed finish

👊 Ozdoev slamming it home



Tap below to vote for your #UECLGOTW! 👇@Heineken || #UECL