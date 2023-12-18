Вже сьогодні "гірники" дізнаються своїх суперників в першому раунді плей-оф Ліги Європи.
Шахтар, фото - Шахтар
18 грудня 2023, 13:43
Сьогодні, 18 грудня, у швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи. Свого суперника в першому раунді плей-оф дізнається донецький Шахтар.
У зв'язку з цим, Football.ua запустив опитування на тему, кого ви хотіли б бачити в суперниках "гірників" у стиках Ліги Європи.
За підсумками голосування наші читачі хотіли б бачити азербайджанський Карабах (52% голосів). На другому місці опинилась французька Тулуза (13.1% голосів). Також наші читачі не проти, щоб суперником Шахтаря була чеська Спарта (12.3% голосів).
Далі місця розподілились наступним чином:
- Рома (9.4%);
- Фрайбург (3.9%);
- Марсель (3.5%);
- Ренн (3.4%);
- Спортинг (2.3%).
На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція жеребкування.