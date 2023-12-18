Ліга Європи

Вже сьогодні "гірники" дізнаються своїх суперників в першому раунді плей-оф Ліги Європи.

Сьогодні, 18 грудня, у швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи. Свого суперника в першому раунді плей-оф дізнається донецький Шахтар.

У зв'язку з цим, Football.ua запустив опитування на тему, кого ви хотіли б бачити в суперниках "гірників" у стиках Ліги Європи.

За підсумками голосування наші читачі хотіли б бачити азербайджанський Карабах (52% голосів). На другому місці опинилась французька Тулуза (13.1% голосів). Також наші читачі не проти, щоб суперником Шахтаря була чеська Спарта (12.3% голосів).

Далі місця розподілились наступним чином:

- Рома (9.4%);

- Фрайбург (3.9%);

- Марсель (3.5%);

- Ренн (3.4%);

- Спортинг (2.3%).

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція жеребкування.