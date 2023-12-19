Україна

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 18 грудня 2023 року, 12:00.

Донецький Шахтар після завершення першої половини сезону провів товариський матч у Японії з благодійною метою.

Суперником команди Маріно Пушича виступила місцева команда Авісла Фукуока, яка виступає у J-лізі.

Поєдинок пройшов у Токіо і завершився з нічийним результатом – 2:2.

У складі "гірників" голами відзначилися Сікан та Швед, а за японців — Мія та Канаморі.

Авіспа Фукуока (Японія) — Шахтар 2:2

Голи: Мія 34, Канаморі 37 — Сікан 7, Швед 53

Шахтар: Різник (Рудько 46), Гочолеішвілі (Лемкін 46), Бондар (В'юнник 74), Матвієнко (Козик 46) (Топалов 74), Азарові (Назарина 46), Степаненко, Зубков, Бондаренко (Келсі 46), Судаков, Невертон (Еганілду 46), Сікан (Швед 46).