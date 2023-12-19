Іспанія

Вперше ця процедура буде задіяна у матчах 20 туру іспанської Ла Ліги.

Королівська федерація футболу Іспанії та Ла Ліга досягла угоди про введення процедури публікації відеозаписів та аудіозаписів розмов арбітрів. Про це повідомляє прес-служба Ла Ліги.

Записи між головним суддею та арбітром ВАР публікуватимуться наприкінці кожного дня змагання.

Вперше ця практика буде задіяна у матчах 20 туру Ла Ліги, який заплановано на 14 січня.

Таким чином, чемпіонат Іспанії стане ще більш прозорим і зробить роботу суддів якіснішою, а у вболівальників буде більше розуміння про те, що відбувалося в спірних моментах і як приймалося те чи інше рішення.

Зазначимо, що після 17 турів Жирона очолює турнірну таблицю іспанської Ла Ліги, випереджаючи Реал на два очки.