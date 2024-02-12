Україна

Керманич Шахтаря розповів про поїздку до Японії й робочі моменти.

Боснійський фахівець Маріно Пушич дав розлоге інтерв’ю балканському ЗМІ Arena Sport TV, у першій частині якого розповів про запрошення обійняти посаду головного тренера донецького Шахтаря від представників клубу.

Іншою його тезою стала розповідь про певні особливості власного підходу до тренерської діяльності, а також поїздку команди на благодійний матч до Японії.

"По-перше, якщо повернутися до деталей, які ми змінили, щоб досягти успіху в матчі з Барселоною, то ми внесли корективи як у захист, так і в атаку — і це вийшло дуже добре.

Вважаю, що команда провела героїчну гру на високому рівні в усіх сегментах футболу. Це — момент номер один, і всі компліменти моїм хлопцям, які виконали фантастичну роботу.

Як це вплинуло на мене? Я просто радий, що ми виграли гру, якщо чесно. Я був щасливий, що тактика спрацювала. Я був щасливий, коли побачив, наскільки щасливі люди в клубі та як багато для них означала ця перемога, я був дуже радий, тому що ця перемога дала нам змогу залишитися у єврокубках після зимової паузи, що було головною метою, важливою ціллю клубу на той момент. Тому про інші речі я геть не думав

Я просто такий сам по собі — цілодобово перебуваю в певному тунелі і не виходжу з цього тунелю, допоки не прийде час відпочити. Усе інше довкола мене справді не цікавить. Тільки моя команда, робота й люди з клубу. Це просто проходить повз мене, я не можу це інакше пояснити. Я цілковито в команді, увесь у грі, іншого я не помічаю.

Так, той гол, який ми забили, — це саме те, як ми хочемо грати: будувати гру від воріт, створювати перевагу. Маємо певні стратегії щодо цієї переваги — як заповнити певні частини поля, як робити багато пасів, у які зони заходити, щоб мати кращі умови, де наші нападники можуть зробити певну різницю.

Той гол, коли ми володіли м’ячем півтори хвилини, із фантастичним завершенням, можливо, це вінець нашої роботи на той момент. І я дуже цьому зрадів.

А вже потім, коли ми дограли першу частину сезону, відбувся візит до Японії. Передовсім, дозвольте сказати про моїх гравців, про мою групу. Я вважаю, що вони — герої. Звісно, справжні герої — на полях битв, вони воюють в окопах за свою країну, але також і ці хлопці, які за неймовірних обставин мають досягти певних результатів на високому рівні під тиском, щоб найкраще представити свою країну. Для мене вони теж герої, і я їм за це дякую.

Із іншого боку, я думаю, що через спорт, а особливо через футбол, який неймовірно популярний у світі, країна може просувати себе саму й усе те, що вона хоче просувати. Ми інвестуємо в Шахтар і розвиваємо Шахтар, щоб він був на певному рівні, щоб не тільки конкурувати з найкращими командами Європи, але й привертати увагу до ситуації в Україні на найвищому рівні.

Ситуації, яка все ще є катастрофічною, і щось треба робити з цією ситуацією. Це наше завдання як спортсменів і це одна з наших цілей як спортсменів — промотувати країну якнайкраще.

Подорож до Японії була дуже важкою, адже вона дуже тривала: довелось робити дві пересадки, я думаю, це забрало близько 20 годин загалом, також ми відчули різницю часових поясів.

Але натомість ми отримали фантастичний прийом. Завдяки японцям нас справді добре прийняли, ми мали всі необхідні умови. Так, мали проблеми з часовими поясами тощо, ми провели одне тренування, і те — у парку біля готелю, а не на стадіоні. Тому що я подумав, що ця команда і так забагато подорожувала. Ми постійно в дорозі.

І ось, ми нарешті приїхали до готелю після важкого періоду, роз’їздів і матчів — і нам знову треба сісти в автобус, їхати на тренувальний майданчик і там займатись. Ні, мене це не влаштовувало. Я тоді просто запитав, де найближчий парк, а найближчий парк був лише за дві хвилини від готелю.

Я сказав: "Чудово, це наш тренувальний майданчик на сьогодні". Тому ми пішли в парк і трохи потренувалися, зробили розтяжку, нічого особливого, щоб відновити команду і додати нової енергії. Тому що, знов-таки, хоча це й товариський матч із благодійними цілями, але я хочу, щоб ми завжди грали в одному стилі, хочу, щоб ми представляли клуб і країну на найвищому рівні та якісно.

Ми ставимось до гри максимально серйозно. Я дав усім шанс зіграти, там грали 22 футболісти, що зовсім непросто. Мабуть, найкращий комплімент для цієї команди, який ми отримали наприкінці, коли почули запитання від вашого колеги-журналіста: "Маріно, як це можливо, що зовсім інші хлопці, інша команда, грають у другому таймі майже в такий же футбол, у тому ж стилі в усіх сегментах, що й у першій частині?".

Я дуже зрадів тому запитанню, бо це означає, що всі повністю розуміють і розвивають футбольні принципи, усі залучені в процес", — заявив боснійський фахівець.

Також Маріно Пушич під час розповіді зачепив питання своєї футбольної філософії.

Нагадаємо, що нині донецький Шахтар завершує підготовку до першого матчу проти французького Марселя в рамках попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА.