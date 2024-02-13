Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

15 лютого Шахтар проведе перший офіційний матч у 2024 році. Українська команда зустрінеться з французьким Марселем в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи.

За версією букмекерів, фаворитом матчу є команда Дженнаро Гаттузо. Так, на перемогу Марсель можна поставити з коефіцієнтом 2.26, тоді як успіх підопічних Маріно Пушича оцінюється показником 3.29.

Ймовірність нічийного результату виражена показником 3.64.

Тож на що ставити?

Шахтар єдиний раз перетинався з Марселем у сезоні-2008/09, у чвертьфіналі аналогічного турніру, який тоді ще називався Кубком УЄФА. Українці здолали французів, а згодом виграли кубок.

Вважаємо, що і цього разу донеччани пройдуть "провансальців", але в першому матчі буде зафіксована результативна нічия.

Ставимо на "обидві команди заб'ють" з коефіцієнтом 1.75.

Також пропонуємо ставку з конкретним рахунком. Ми вважаємо, що поєдинок закінчиться з рахунком 1:1. Якщо ризикнути й поставити на таких рахунок, ви примножите свою ставку у 5 разів.

Ставимо на те, що всі голи будуть забиті у другому таймі. Показник на таку подію — 3.20.

Нагадаємо, перший матч між Шахтарем та Марселем відбудеться 15 лютого, о 19:45 за київським часом. Другий матч заплановано на 22 лютого.