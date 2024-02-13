Іспанія

Нова угода з досвідченим аргентинцем розрахована до 2026 року.

Бетіс на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту захисника Хермана Пессельї.

Нова угода з 32-річним аргентинцем розрахована до 2026 року.

Херман приєднався до "бетікос" у 2015 році. На його рахунку 169 матчів, у яких він забив шість голів та віддав один асист.

Цього сезону Песселья провів 30 поєдинків, у яких забив один гол.

Після 24 турів Бетіс набрав 38 очок і посідає шосте місце у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги.