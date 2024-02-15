Ліга Європи

Нідерландський спеціаліст задоволений своїми підопічними.

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич висловився щодо результату першої частини двоматчевої дуелі з Марселем в 1/16 фіналу Ліги Європи-2023/24, передає офіційний сайт УЄФА.

Шахтар — Марсель 2:2 Відео голів та огляд матчу 15.02.2024

Керманич "гірників" поділився тим, що має змішані почуття відносно того, як завершився матч із французьким клубом:

"Я вважаю, що ми заслуговували на більше, але футбол буває таким. Я дуже задоволений тим, як ми зіграли. Робочий настрій фантастичний, особливо враховуючи те, що ми зіграли нашу першу офіційну гру за два місяці. Ми показали характер, двічі відігравшись, показали сміливість продовжувати атакувати. Тож почуття змішані, але в основному я пишаюся своєю командою", — заявив нідерландський спеціаліст.

Нагадаємо, матч-відповідь Марсель — Шахтар відбудеться вже за тиждень, 22 лютого.