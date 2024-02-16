В першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи Феєнорд та Рома зіграли внічию — 1:1. На гол Ігора Пайшана відповів Ромелу Лукаку. 

Огляд матчу:

 

Феєнорд — Рома 1:1 

Голи: Пайшан, 45 — Лукаку, 67 

Феєнорд: Велленройтер — Ньювкоп (Рід, 78), Белен, Ганцко, Гартман — Стенгс (Іванушец, 71), Зеррукі, Віффер — Мінтех (Лінгр, 63), Уеда (Хіменес, 63), Пайшан (Міламбо, 78) 

Рома: Свілар — Карсдорп (Челік, 84), Льоренте, Манчіні, Спінаццола — Бове (Крістанте, 87), Паредес, Пеллегріні — Дібала (Бальданці, 87), Лукаку, Залевські (Ель-Шаараві, 63) 

Попередження: Белен, Мінтех, Стенгс — Льоренте, Бове 