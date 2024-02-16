Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 15 лютого 2024 року, 19:45.
Феєнорд - Рома, gettyimages
16 лютого 2024, 07:47
В першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи Феєнорд та Рома зіграли внічию — 1:1. На гол Ігора Пайшана відповів Ромелу Лукаку.
Огляд матчу:
Феєнорд — Рома 1:1
Голи: Пайшан, 45 — Лукаку, 67
Феєнорд: Велленройтер — Ньювкоп (Рід, 78), Белен, Ганцко, Гартман — Стенгс (Іванушец, 71), Зеррукі, Віффер — Мінтех (Лінгр, 63), Уеда (Хіменес, 63), Пайшан (Міламбо, 78)
Рома: Свілар — Карсдорп (Челік, 84), Льоренте, Манчіні, Спінаццола — Бове (Крістанте, 87), Паредес, Пеллегріні — Дібала (Бальданці, 87), Лукаку, Залевські (Ель-Шаараві, 63)
Попередження: Белен, Мінтех, Стенгс — Льоренте, Бове