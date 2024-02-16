Ліга Європи

Габонець забив ювілейний для себе гол у турнірі.

Гол у ворота Шахтаря у першій частині двоматчевого протистояння у рамках 1/16 фіналу ЛЄ-2023/24 був для центрального нападника Марселя П'єра-Емеріка Обамеянга 30-м за час виступів у фінальних частинах турніру, передає офіційний сайт УЄФА.

Шахтар — Марсель 2:2 Відео голів та огляд матчу 15.02.2024

Завдяки результативному удару у ворота "гірників" 34-річний габонець зрівнявся з найкращим бомбардиром Ліги Європи центральним нападником Радамелем Фалькао. На рахунку 38-річного колумбійця 17 голів за Порту у 14 матчах і 13 голів за Атлетіко у 17 матчах. Він виграв ЛЄ у сезоні-2010/11 з португальським клубом і сезоні-2011/12 з іспанським.

На рахунку Обамеянга 8 голів у 10 матчах турніру за Боруссію (Дортмунд), 14 голів за Арсенал у 26 матчах, 2 голи у 6 матчах за Барселону та 6 голів за Марсель у 6 матчах.

Нагадаємо, матч відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи-2023/24 Марсель — Шахтар відбудеться у четвер, 22 лютого.