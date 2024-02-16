Ліга Європи

Нападник Марселя П’єр-Емерік Обамеянг прокоментував нічию з Шахтарем в 1/16 фіналу Ліги Європи.

У рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар у Гамбурзі приймав Марсель. Поєдинок завершився результативною нічиєю (2:2). Після гри форвард "провансальців" П’єр-Емерік Обамеянг підбив підсумки матчу.

"Це як вірус. Щоб усунути це, ви повинні усвідомлювати, що того, що ви робите, недостатньо.

Всі знають, що ми можемо в 10 разів краще. Коли ми справді граємо у свій футбол, ми знаємо, як зробити різницю.

Від цього починаєш божеволіти. Ти докладаєш зусиль, щоб мати можливість лідирувати в рахунку, а потім пропускаєш гол.

Винна вся команда. Я перший. Я повинен першим захищатися, як божевільний, щоб не пропускати голи. Ми повинні триматися цього менталітету.

У мене складається враження, що як тільки ми забиваємо, то починаємо сідати назад. А найкращий захист — це напад. То чому б не дотиснути суперника 5 хвилин після голу?

Це один із напрямків роботи перед другим матчем проти Шахтаря, який уже через тиждень пройде на Велодромі", — сказав Обамеянг.

На Football.ua доступний огляд матчу Шахтар — Марсель.