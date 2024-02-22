Ліга Європи

Керманич Шахтаря висловився про майбутній матч із Марселем в плей-оф Ліги Європи.

У рамках матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи донецький Шахтар вирушить у гості до марсельського Олімпіка.

Головний тренер "гірників" Маріно Пушич поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з представником французької Ліги 1.

"Це друга гра, і, як ми всі знаємо, у ній усе вирішиться. Ми відчули, наскільки Марсель хороша команда, у першій грі, попри всі їхні нинішні проблеми. Але я можу вам сказати, що вони – усе ще Марсель, з великою кількістю дуже сильних індивідуально футболістів, які дають можливість здобувати результат. Ми це відчули під час першої гри і повинні бути готові до другої, щоб гарно відповісти у певних окремих моментах, що й збираємося зробити. У будь-якому разі це буде цікавий поєдинок: у першій зустрічі гра була рівною, напевно, у другій буде так само.

Завжди важко грати виїзний матч тут, у Марселі, – я такий досвід мав з Феєнордом два роки тому у півфіналі Ліги конференцій УЄФА. Знаю, як може бути голосно на цьому стадіоні з великою кількістю вболівальників, але це також дуже приємно, бо ти граєш такі поєдинки у цій атмосфері, з цим тиском та всім, що стосується таких матчів. Тому ми з нетерпінням чекаємо на гру та будемо готові до неї. А щодо змін, то футбол змінюється щодня, і все можливо. У нашому складі також є багато можливостей для змін. Але буває й так, що тренер також може змінитися, тому є ймовірність, що вони змінять стиль гри. Усе зводиться до адаптації у відповідний момент, і я вважаю, що ми здатні адаптуватися до будь-якої ситуації.



Зміна тренера в Марселі? Це завжди цікава ситуація, коли клуб змінює тренера перед грою, намагаючись чогось досягти. Вони можуть ввести ряд змін – нам невідомо про це, але таке можливо. Проте це не впливає на нашу підготовку до гри. Ми повністю фокусуємося на собі, на дотриманні свого стилю. Звісно, нас цікавить наш суперник, як і завжди, ми вивчаємо його, і те, як він гратиме зараз, це, безумовно, залежить від їхнього тренера, але, як я казав раніше, це великий клуб, команда з чималою кількістю індивідуальних якостей. Для мене головним у футбольному матчі є адаптація до подій на полі. Ми готові відповісти на багато моментів, і я сподіваюся, що ми це завтра покажемо. Як завжди кажу своїй команді: ми приїхали змагатися з іншою командою. Це друга гра, ми приїхали грати у футбол, нам подобається атмосфера, мені подобається ця напруга, тож ми з нетерпінням чекаємо цього матчу.



Чи зіграє Степаненко? Скажу чесно, ми ще не знаємо. Він сильний хлопець, ми називаємо його "залізною людиною", він наш капітан, чудовий футболіст з відмінним характером, тому сподіваємося, що він буде готовий грати завтра, бо чимало пропустив під час періоду підготовки. Сьогодні ввечері на тренуванні ми побачимо, як він почувається. Якщо все буде гаразд, він гратиме. Це було б добре для нас, адже він, звісно, важливий для нашої команди. Як я вже говорив, він має характер, і я очікую, що він докладе всіх зусиль, щоб бути готовим для своєї команди, допомогти їй та грати, як він завжди це робить. Я, звісно, буду дуже радий, якщо Степаненко завтра буде на полі. Та якщо ні, що можливо, маємо інших гравців, які можуть його замінити. Побачимо завтра.

Щодо Криськіва, він добре попрацював під час періоду підготовки, проте, на жаль, в останній момент травмувався, не зміг зіграти в першому матчі. Але минуло вже кілька днів, тож він почувається краще, тренуватиметься сьогодні і, якщо завтра вранці не матиме поганої реакції, буде одним із кандидатів для участі в грі. Сьогодні він почувається добре, тому тренуватиметься ввечері. Побачимо завтра. Він гарний гравець з великими перспективами і, як я казав, добре попрацював під час підготовки, зіграв хороші матчі, тож було неприємно не мати його в складі в першому матчі, але такі були обставини. Маємо інших футболістів для заміни, тож є позитивна конкуренція в команді, що дуже добре. Гравці піднімають один одного на вищий рівень, старанно працюють, що також стосується Криськіва. Тому, якщо сьогодні він пройде випробування, точно буде одним із кандидатів завтра.



Адаптація Кевіна? Як і кожен молодий гравець із-за кордону, він потребує часу, щоб адаптуватися до нового середовища, нового стилю гри і тренувань. Він молодий, дуже талановитий, пристрасний, любить важко працювати, має шанси і вже отримав перші хвилини в минулому матчі. Але такі гравці потребують більше часу, щоб адаптуватися, вхопити цей ритм і стиль гри, і ми, авжеж, даємо їм цей час, бо в нас є багато молодих гравців, яким потрібно розвиватися і наполегливо працювати, загалом маємо достатньо молодий склад, і він до нього входить. Я дуже радий бачити його настрій на тренуваннях – те, як він працює, як він намагається вчитися та вдосконалюватися, і він також буде одним із кандидатів завтра, це точно.

А щодо Траоре, то Лассіна, як ви знаєте, повернувся після дуже тривалого періоду відновлення після травми, дуже тяжко працював, щоб здобути час у попередній грі з Марселем. На жаль, ми не змогли ввести його в гру в міжсезоння, бо він ще не був готовий, ми повинні це робити зараз, під час офіційних матчів, коли є така можливість і необхідність. Він повертається, повільно, але впевнено, і я дуже радий це бачити, бо Лассіна – якісний гравець, молодий футболіст, але зі значним досвідом. Ми дуже раді мати його в нашому складі", — цитує слова Маріно Пушича офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, матч Марсель — Шахтар відбудеться у четвер, 22 лютого, о 22:00 за київським часом. Перша зустріч команд завершилася в результативну нічию з рахунком 2:2.