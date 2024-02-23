Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 22 лютого 2024 року, 22:00.

У другому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи Рома на своєму полі приймала Феєнорд. Перший матч між цими командами завершився з рахунком 1:1, як і матч в Римі. Після двох таймів та додаткового часу команди сильнішого не виявили — 1:1. Тому путівку в наступний раунд визначали в серії пенальті, де фортуна усміхнулась господарям.

Тож за сумою двох поєдинків римляни крокують до 1/8 фіналу.

Огляд матчу:

Рома — Феєнорд 1:1 (після серії пенальті 4:2) (перший матч 1:1)

Голи: Пеллегріні, 15 — Хіменес, 5.

Рома: Свілар, Спінаццола (Анхеліньйо, 105), Манчіні, Льоренте (Н'діка, 85), Карсдорп (Челік, 67), Пеллегріні (Авар, 71), Паредес, Крістанте, Ель-Шаараві (Залевські, 90), Лукаку, Дібала (Бальданці, 102).

Феєнорд: Велленройтер, Гартман, Ганцко, Белен, Гертрейда, Тімбер, Віффер (Джаханбахш, 120), Стенгс (Зеррукі, 59), Пайшао (Іванушец, 60), Ніукоп (Мінте, 71), Хіменес (Уеда, 78).

Попередження: Спінаццола, Паредес, Н'Діка — Гертрейда, Ганцко, Тімбер, Віффер.