Україна

Українські клуби провели ще один провальний сезон у Європі, через що втратили п'яту єврокубкову команду.

Завершився матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи, в якому донецький Шахтар поступився Марселю (1:3) та вилетів з турніру.

Таким чином Україна не змогла набрати очок у таблицю коефіцієнтів УЄФА за підсумками єврокубкового тижня, втративши останнього бійця в Європі.

В активі України залишилося 28,000 балів, що залишає її на 18 місці у таблиці коефіцієнтів УЄФА і вище вона вже не підніметься.

За нинішній сезон українські клуби набрали 20,5 очок (4,100 бала), що є найгіршим результатом з сезону-2007/08, коли було 19,5.

Виходячи з цього Україна втратила одну квоту в єврокубкових турнірах — чотири клуби замість п'яти, а точніше, втрачено місце в Лізі чемпіонів — одне замість двох.

Це скорочення єврокубкових квот почне діяти з сезону-2025/26. Чемпіон УПЛ стартуватиме з другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, віце-чемпіон – у першому раунді кваліфікації Ліги Європи, а два клуби, які посіли третє та четверте місця в УПЛ – з другого раунду відбору Ліги конференцій.

Раніше повідомлялося, що Обамеянг після голу Шахтарю став найкращим бомбардиром в історії Ліги Європи.