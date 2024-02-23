Ліга Європи

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич підбив підсумки виступів на євроарені.

Шахтар залишив Лігу Європи, вилетівши від Марселя. Перший матч завершився внічию — 2:2, а в другому — українська команда поступилась — 1:3.

Після поєдинку головний тренер Шахтаря Маріно Пушич висловився про матч, розповів про вплив заповнених трибун та озвучив цілі команди на залишок сезону.

Про матч

"По-перше, я хочу привітати суперника, бо він заслужив на перемогу. Водночас ми дуже добре розпочали матч, контролювали гру, створювали моменти, забили гол – були на правильному шляху до позитивного результату. І до певного моменту все йшло для нас досить добре, що нелегко з таким суперником, у якого багато індивідуальних якостей, фізичної сили та підтримка вболівальників на стадіоні.

Як команда ми добре грали перші 20–25 хвилин, та, на жаль, припустилися помилки, а суперник одразу скористався нею, застосувавши хороші переходи, і після цього енергія гри змінилася, ми більше не могли показувати свою гру, що трішки мене засмутило.

Але добре, я можу це зрозуміти, тому що нелегко повернутися в гру після такого. Загалом ми розпочали другий тайм з рахунком 1:1 – це все одно результат, це все одно гра. І навіть на початку другого тайму ми непогано володіли м’ячем.

Марсель діяв досить авантюрно: з пасом здалеку й другим голом, фізичними аспектами та іншим. Насправді я не знаю, чи було в нас багато гольових нагод, фактично ні, але це стосується і суперника: боротьба тривала всю гру, доки ми знову не помилилися, а вони забили й зробили рахунок 1:2. І ви знаєте, у цей момент ми хотіли щось змінити, ми були до цього готові, але відразу після того пропустили третій гол – із нічого, також через помилку.

Тож футбол – гра, що залежить від помилок. На жаль, ми їх припустилися тричі, що занадто з таким суперником, на такому стадіоні. Загалом, думаю, Марсель заслужив цю перемогу. Це прикро для нас, бо ми ідеально розпочали цю гру, як я вже казав, – неможливо краще розпочати виїзний матч з Марселем. Але це футбол: ті, хто зробив менше помилок, напевно, матимуть кращий результат. І це те, що сталося".

Про вболівальників

"Є велика різниця між грою на порожньому стадіоні та цим поєдинком на повному стадіоні, але це не виправдання, бо ми зіграли багато європейських матчів і показували гарний результат. Тож я не буду використовувати це як виправдання, у жодному разі.

Важливим є те, що ви командою повинні справлятися з енергією на стадіоні, що нам дуже добре вдавалося в перші 20 хвилин. І якщо ти помиляєшся, даєш супернику шанс відігратися просто так, ця енергія змінюється.

Так, вони підтримували дуже голосно, ми це знаємо, але завжди є момент, коли вони більше не хочуть уболівати, бо, якщо ти ведеш і контролюєш гру, енергія направляється проти тебе. Тож насправді ми дали енергію стадіону та супернику. Це нас не виправдовує у жодному разі.

Як я вже казав, ми припинили показувати нашу гру після першого пропущеного гола, але все ще було 1:1, коли ми повернулися після першого тайму. Утім, повторюся, якщо продовжувати давати команді суперника та стадіону енергію, то буде дуже важко".



Про заміни

"Насправді на той момент у грі нічого особливого не відбувалося: ми готували заміни для останньої частини матчу, але раптом отримали цей гол, 2:1, буквально на рівному місці. Тому в той час річ була не в замінах, а в індивідуальних якостях.

Потім ми хотіли ввести інших гравців, щоб змінити хід гри, але невдовзі отримали ще третій гол – знову із нічого, через індивідуальну помилку. Іноді потрібна вдача в цьому аспекті, але нині нам не щастило. Іноді гра має такий вигляд, але, повторюся, ми зробили занадто багато індивідуальних помилок, щоб щось змінити".



Про цілі на сезон

"Я буду дуже радий, якщо вболівальники повернуться на стадіони, тому що ти граєш у футбол та інші спортивні ігри для людей, і для гравців це завжди добре, це мотивує. Тому я буду дуже щасливий, якщо це станеться. І звісно, є дві цілі: внутрішній чемпіонат та Кубок, що для нас дуже важливо.

Маємо серйозну конкуренцію, зараз фокусуємося на цьому. А щодо подорожей, звісно, це збереже наші сили, хоча це прикро, бо ми хотіли залишитися у Європі. Але такі наразі обставини, тому ми повинні зосередитися на наших внутрішніх змаганнях і конкурувати з іншими командами за перше місце й намагатися чогось досягти в Кубку.

Я мушу сказати одне, і я вже говорив це своїм гравцям: якщо підбити підсумки цієї єврокампанії, ми можемо тільки пишатися, і я можу тільки пишатися своєю командою – тим, що ми показали, як ми себе представили за дуже важких обставин. І ми старалися, але не досягли успіху.

Я дуже пишаюся своєю командою і співробітниками клубу, які дуже тяжко працюють, щоб підтримати нас, допомагати нам у всьому, що ми робимо, – з подорожами, з організацією. Ми знову показали, що Шахтар повернувся на європейський рівень, і в майбутньому ми, звісно, будемо намагатися прогресувати", - підсумував тренер.

Марсель — Шахтар. Наші оцінки.