Україна

Захисник "біло-синіх" поділився враженнями від тренувальних зборів та очікуваннями від поновлення сезону.

Динамо готується до поновлення чемпіонату України. Команда завершила тренувальний збір та повернулась до Києва. Захисник "біло-синіх" Владислав Дубінчак підбив підсумки зборів.

"Була важка робота. До зборів ми ще тиждень працювали в Києві, теж була важка робота. По два тренування кожен день. На щастя, до поновлення сезону підходимо майже без травм. Загалом збори пройшли добре.

Ми й в кінці сезону, коли змінився головний тренер, почали багато працювати над стандартними положеннями, тому що в чемпіонаті чимало голів пропускали саме після стандартів. Тому працюємо над цим, аби не припускатися більше таких помилок в обороні та діяти гостріше в атаці.

Найбільше запам’яталися останні матчі, коли ми вже набрали оптимальну форму та могли змагатися в рівних умовах з нашими суперниками. Спершу ми зустрічалися з командами, які вже були майже готові до офіційних матчів, а ми тільки приїхали на збори, тому було трохи важко і неприємно, адже нас могли, так би мовити "повозити".

У нас попереду багато роботи. Не хочеться робити гучних заяв, та сподіваюсь, що нам усе вдасться. Всі, від малого до великого, розуміють, які завдання стоять перед Динамо Київ. Не буду навіть зайвий раз говорити про це. Ми самі все розуміємо", — сказав Дубінчак.

25 лютого Динамо в якості гостей прийматиме Металіст 1925 в Києві. Початок матчу — о 15:30.