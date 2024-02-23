Ліга Європи

Нападник Марселя П'єр-Емерік Обамеянг прокоментував перемогу над Шахтарем в другому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

Шахтар залишив Лігу Європи, вилетівши від Марселя. Перший матч завершився внічию — 2:2, а в другому — українська команда поступилась — 1:3.

Після поєдинку нападник "провансальців" П'єр-Емерік Обамеянг прокоментував прохід у наступний раунд.

"Я дуже щасливий. Думаю, нам було важливо виграти цю гру вдома. Ми раді, бо вболівальники були поряд, навіть попри те, що ситуація дуже складна. Сьогодні ввечері ми виконали чудову роботу.

Я дуже, дуже радий стати найкращим бомбардиром у цьому змаганні. Це багато чого означає. Сподіваюся, це ще не кінець, і я зможу забивати знову і знову, щоб бути впевненим, що я залишусь першим!

Жан-Луї Гассе? Його слова були дуже простими. Нам потрібно повернутися до основ та бути скромними, просто спробувати грати у свою гру. От і все. Цей тиждень дуже важливий для нас. Цієї неділі ми маємо ще одну гру, і, сподіваюся, ми зможемо зробити те саме", – сказав Обамеянг.

Марсель — Шахтар. Наші оцінки.