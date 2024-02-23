Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 22 лютого 2024 року, 22:00.

У другому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи Ренн приймав Мілан вдома після виїзної поразки 0:3.

Французи спромоглися дати бій фавориту, але пройти далі не вдалось, попри перемогу перед власними вболівальниками — 3:2.

Тож за сумою двох поєдинків "россонері" крокують до 1/8 фіналу.

Огляд матчу:

Ренн — Мілан 3:2 (перший матч — 3:0)

Голи: Буріжо, 11, 54, пенальті, 68, пенальті — Йович, 22, Леау, 58

Ренн: Манданда — Дуе, Омарі, Теат, Трюффер — Буріжо, Сантамарія (Матусіва, 57), Дуе (Дуе, 71) — Гуірі (Їлдірім, 83), Калімуендо, Тер'є (Салах, 71)

Мілан: Меньян — Флоренці (Террачано, 84), К'єр, Габбія, Ернандес — Беннасер (Лофтус-Чік, 61), Рейндерс — Пулішич (Чуквуезе, 61), Муса (Тіав, 80), Леау (Окафор, 61) — Йович

Попередження: Гуірі — К'єр, Меньян