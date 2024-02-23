Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 22 лютого 2024 року, 22:00.

В першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи Спарта поступилась Галатасараю — 2:3, але зуміла перевернути хід двоматчевого протистояння, обігравши суперника вдома з рахунком — 4:1.

Тож за сумою двох поєдинків (6:4) чеський колектив крокує в 1/8 фіналу.

Спарта - Галатасарай 4:1 (перший матч 2:3)

Голи: Пресіадо, 8, Туці, 74, Гараслін, 80, Кузта, 90+6 — Бардакчі, 16.

Спарта Прага: Віндаль-Єнсен, Соренсен, Панак, Вітік, Гараслін (Саділек, 87), Візнер (Зелений, 72), Пресіадо, Лячі, Кайрінен, Кухта, Олатунджі (Туці, 66).

Галатасарай: Муслера, Бардакчі, Санчес, Айхан, Кутлу, Торрейра (Вінісіус, 83), Демірбай (Тете, 75), Актюркоглу (Заха, 62), Мертенс (Олівейра, 62), Йилмаз, Ікарді.

Попередження: Соренсен, Кухта, Пресіадо — Демірбай, Кутлу, Вінісіус.

Вилучення: Айхан, 68 (пряма червона).