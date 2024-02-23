Ліга Європи

Головний тренер Марселя Жан-Луї Гассе прокоментував перемогу над Шахтарем в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Шахтар залишив Лігу Європи, вилетівши від Марселя. Перший матч завершився внічию — 2:2, а в другому — українська команда поступилась — 1:3.

Після поєдинку головний тренер "провансальців" Жан-Луї Гассе підбив підсумки матчу.

"Нам за будь-яку ціну треба було пройти далі. Кожному це дуже важливо. Важливо, що зарядили енергією трибуни, які стали за нас. Зупинятись на цьому не збираємося.

Нам потрібно повернутися на такий рівень, на який клуб масштабу Олімпіка в лізі й заслуговує. Перший крок вийшов хорошим, але попереду цілих 12 у внутрішній першості та ще, сподіваюся, дещо в Європі", — сказав Гассе.

Марсель — Шахтар. Наші оцінки.