Ліга Європи

На рахунку габонського форварда 33 забиті м'ячі.

Марсель у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи на своєму полі розгромив Вільярреал (4:0).

У цьому матчі оформленим дублем відзначився нападник "провансальців" П'єр-Емерік Обамеянг.

За інформацією Squawka, 34-річний габонець став найкращим бомбардиром в історії Ліги Європи/Кубку УЄФА.

На рахунку П'єра-Емеріка 33 забиті м'ячі, що допомогло йому випередити Хенріка Ларссона — 31 гол.

Нинішнього сезону Обамеянг провів 36 матчів, у яких забив 21 гол та віддав вісім асистів.