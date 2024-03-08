На рахунку габонського форварда 33 забиті м'ячі.
П'єр-Емерік Обамеянг, Getty Images
08 березня 2024, 10:10
Марсель у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи на своєму полі розгромив Вільярреал (4:0).
У цьому матчі оформленим дублем відзначився нападник "провансальців" П'єр-Емерік Обамеянг.
За інформацією Squawka, 34-річний габонець став найкращим бомбардиром в історії Ліги Європи/Кубку УЄФА.
На рахунку П'єра-Емеріка 33 забиті м'ячі, що допомогло йому випередити Хенріка Ларссона — 31 гол.
Нинішнього сезону Обамеянг провів 36 матчів, у яких забив 21 гол та віддав вісім асистів.