Ліга Європи

Французький клуб отримав штраф та заборону продавати квитки.

15 лютого в рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи між Шахтарем та Марселем (2:2) фанати гостьової команди використовували піротехніку, через що арбітр у першому таймі призупиняв матч на декілька хвилин.

За поведінку фанатів клуб отримав штраф у 50 тисяч євро. Також Марселю заборонили продавати своїм фанатам квитки на один виїзний матч єврокубків. Але дана заборона є умовною з випробувальним терміном два роки з дати рішення.

Нагадаємо, що у другому матчі Шахтар поступився 1:3 та залишив змагання. Марсель пройшов у наступний раунд і зіграє в 1/8 фіналу з Вільярреалом.

Марсель — Шахтар. Наші оцінки.