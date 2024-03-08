Ліга Європи

Чеська команда гідно грала вдесятьох на Сан Сіро.

Головний тренер Мілана Стефано Піолі висловився про переможну гру з празькою Славією (4:2) в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи. Слова італійського фахівця наводить Football Italia.

"Чесно кажучи, так, ми могли зробити більше, і я думаю, що йдучи на перерву з перевагою в два голи, я очікував більшого від другого тайму.

Це хороша перемога. Славія – дуже міцна, енергійна команда, так що нам ще належить зробити все, щоб заслужити вихід у наступний раунд, навіть із перевагою у два голи.

Ми мали невеликі промахи, але не грубі помилки. Думаю, ми повинні були більше йти вперед, оскільки вони добре грали з 11 гравцями, але потім, коли їх стало 10, вони стали більше закривати простір та нижче зустрічати нас. Нам потрібно було прискорити темп, і ми не завжди це робили.

Вони дуже небезпечні на контратаках, і ми повинні бути насторожі проти них, вони показали, на що здатні цього вечора", — заявив Піолі.