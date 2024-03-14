Ліга Європи

Команда Юргена Клоппа провела ударний початок, чим підкріпила результат першої гри.

Ліверпуль у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи на своєму полі розгромив Спарту з Праги з рахунком 6:1.

Вже до 14 хвилини команда Юргена Клоппа чотири рази вразила ворота гостей, а авторами голів стали Нуньєс, Кларк, Салах та Гакпо.

На все це гості відповіли влучним ударом Бірманчевича наприкінці першого тайму, однак у другій половині зустрічі "червоні" ще двічі вразили ворота чехів. Один із голів забив Собослаї, а Гакпо оформив дубль.

Таким чином, Ліверпуль виграв дуель у Спарти із загальним рахунком 11:2.

Ліверпуль — Спарта Прага 6:1 (перший матч 5:1)

Голи: Нуньєс, 7, Кларк, 9 Салах, 10, Гакпо, 14, 55, Собослаї, 48 - Бірманчевич, 42.

Ліверпуль: Келлегер — Бредлі, Гомес (Цимікас, 46), Кванса (ван Дейк, 66), Робертсон — Кларк (Конрад Мусяловські, 74), Ендо (Макконнелл, 46), Собослаї — Салах, Нуньєс (Елліотт, 46), Гакпо.

Спарта Прага: Віндаль-Єнсен — Вітік, Зелени, Крейчі — Пресіадо, Лачі (Саділек, 58), Сольбаккен (Видра, 74), Кайринен, Рінеш (Панак, 46) — Бірманчевич (Туці, 66), Кухта (Гараслін, 58).

Попередження: Кванса.