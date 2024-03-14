Ліга Європи

Сухий матч Трубіна допоміг Бенфіці здолати Рейнджерс та вийти до 1/4 фіналу Ліги Європи

У дождливому Глазго таки знайшлось місце для хоч одного забитого м'яча.

Рейнджерс — Бенфіка, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Рейнджерс — Бенфіка 0:1 (перший матч – 2:2)

Гол: Р. Сілва, 66



Рейнджерс: Батленд — Таверньєр, Голдсон, Суттар, Їлмаз — Діоманде (Раскін, 86), Лундстрем — Райт (Матондо, 73), Лоуренс (Кантвелл, 73), Ф. Сілва — Дессерс (Руф, 77).



Бенфіка: Трубін — Ба, А. Сілва, Отаменді, Еурснес — Невеш, Флорентіну — Ді Марія (Маріу, 89), Р. Сілва (Говея, 90+2), Нерес (Кекчю, 65) — Леонардо (Тенгстедт, 46).



Попередження: Голдсон — Тенгстедт