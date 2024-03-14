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Рейнджерс — Бенфіка 0:1 (перший матч – 2:2)
Гол: Р. Сілва, 66

Рейнджерс: Батленд — Таверньєр, Голдсон, Суттар, Їлмаз — Діоманде (Раскін, 86), Лундстрем — Райт (Матондо, 73), Лоуренс (Кантвелл, 73), Ф. Сілва — Дессерс (Руф, 77).

Бенфіка: Трубін — Ба, А. Сілва, Отаменді, Еурснес — Невеш, Флорентіну — Ді Марія (Маріу, 89), Р. Сілва (Говея, 90+2), Нерес (Кекчю, 65) — Леонардо (Тенгстедт, 46).

Попередження: Голдсон — Тенгстедт