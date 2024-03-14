Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 14 березня 2024 року.
Вільярреал - Марсель, Getty Images
14 березня 2024, 23:40
Вільярреал у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи обіграв Марсель (3:1).
Рахунок у матчі було відкрито на 32 хвилині зусиллями Капу, а потім у середині другого тайму Серлот подвоїв перевагу господарів поля.
Наприкінці зустрічі команди обмінялися голами — на забитий м'яч у виконанні Москери, "провансальці" відповіли влучним ударом Клосса.
Незважаючи на перемогу, "жовта субмарина" залишила єврокубки, оскільки в першій грі Марсель був сильнішим з рахунком 4:0.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Вільярреал — Марсель у рамках 1/8 фіналу Ліги Європи-2023/24:
Вільярреал — Марсель 3:1
Голи: Капу, 32 Серлот, 58 Москера, 88 — Клосс, 90+4.
Вільярреал: Рейна — Феменія (Моралес, 85), Баї (Москера, 50), Манді, Куенка — Коклен (Баена, 66), Капу, Парехо, Гедеш — Морено, Серлот.
Марсель: Лопес — Мейте, Мбемба-Мангулу, Балерді, Мерлен — Клосс, Кондогбія, Унахі (Луїс Енріке, 78), Верету — Ндіає (Обамеянг, 46), Сарр (Аріт, 46).
Попередження: Коклен, Баена, Москера — Сарр, Унахі, Мерлен, Кондогбія, Лопес.