Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 14 березня 2024 року.

Вільярреал у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи обіграв Марсель (3:1).

Рахунок у матчі було відкрито на 32 хвилині зусиллями Капу, а потім у середині другого тайму Серлот подвоїв перевагу господарів поля.

Наприкінці зустрічі команди обмінялися голами — на забитий м'яч у виконанні Москери, "провансальці" відповіли влучним ударом Клосса.

Незважаючи на перемогу, "жовта субмарина" залишила єврокубки, оскільки в першій грі Марсель був сильнішим з рахунком 4:0.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Вільярреал — Марсель у рамках 1/8 фіналу Ліги Європи-2023/24:

Вільярреал — Марсель 3:1

Голи: Капу, 32 Серлот, 58 Москера, 88 — Клосс, 90+4.

Вільярреал: Рейна — Феменія (Моралес, 85), Баї (Москера, 50), Манді, Куенка — Коклен (Баена, 66), Капу, Парехо, Гедеш — Морено, Серлот.

Марсель: Лопес — Мейте, Мбемба-Мангулу, Балерді, Мерлен — Клосс, Кондогбія, Унахі (Луїс Енріке, 78), Верету — Ндіає (Обамеянг, 46), Сарр (Аріт, 46).

Попередження: Коклен, Баена, Москера — Сарр, Унахі, Мерлен, Кондогбія, Лопес.