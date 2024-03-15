Ліга Європи

Пропонуємо вашій увазі вісім команд, що досі борються за перемогу.

У четвер, 14 березня, пройшли матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

За результатами матчів визначились чвертьфіналісти єврокубкового турніру.

Зазначимо, що найбільше представництво має Італія – три клуби. Два клуби від Англії та ще по одному від Німеччини, Франції та Португалії.

Склад учасників 1/4 фіналу Ліги Європи:

Аталанта

Баєр

Рома

Ліверпуль

Вест Гем

Марсель

Бенфіка

Мілан

Нагадаємо, жеребкування відбудеться у п'ятницю, 15 березня, о 14:00 за київським часом.