Пропонуємо вашій увазі вісім команд, що досі борються за перемогу.
Гравці Баєра, Getty Images
15 березня 2024, 00:27
У четвер, 14 березня, пройшли матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.
За результатами матчів визначились чвертьфіналісти єврокубкового турніру.
Зазначимо, що найбільше представництво має Італія – три клуби. Два клуби від Англії та ще по одному від Німеччини, Франції та Португалії.
Склад учасників 1/4 фіналу Ліги Європи:
Аталанта
Баєр
Рома
Ліверпуль
Вест Гем
Марсель
Бенфіка
Мілан
Нагадаємо, жеребкування відбудеться у п'ятницю, 15 березня, о 14:00 за київським часом.