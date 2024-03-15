Ліга Європи

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував перемогу над Спартою в 1/8 Ліги Європи.

В 1/8 фіналу Ліги Європи Ліверпуль не помітив Спарту. Чеська команда поступилась із загальним рахунком 2:11. Після другої гри, яка завершилась із рахунком 6:1, наставник мерсисайдців Юрген Клопп дав оцінку виступам своїх підопічних.

"Ми грали з правильним ритмом та інтенсивністю. Саме так ми мали поставитися до цього матчу. Я сказав хлопцям перед грою, що саме так ми маємо до неї підійти. Я не очікував, що не пройдемо до наступного раунду, ми не очікували, що якимось чином програємо з рахунком 0:5.

Від нас залежало, наскільки гарною буде гра, і, очевидно, ми отримували задоволення від футболу, забили кілька фантастичних голів та швидко повели. Із цього моменту гра стає складною: наприклад, як треба продовжувати грати? Ми впоралися, і мені сподобалося багато того, що я побачив.

Все гаразд, все гаразд. Ми хотіли вийти в наступний раунд, ми хотіли добре зіграти та забивати голи, і ми це зробили", — сказав Клопп.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Спарта у рамках 1/8 фіналу Ліги Європи-2023/24.