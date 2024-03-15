Матеріал щодо виступів команди з чемпіонату Англії.
Починаючи з сезону-1992/93, дев’яносто чотири команди вилетіли з вищого дивізіону Англії, але лише кілька з них потрапили до похмурого пантеону найгірших команд Прем’єр-ліги всіх часів.
Це колекція, яка незабаром включатиме Шеффілд Юнайтед кампанії-2023/24. Їхній сезон досяг нового провалу після поразки з рахунком 0:6 від Арсеналу, завдяки чому вони стали першим клубом в історії англійської ліги, який програв три домашні матчі поспіль з різницею в п’ять або більше голів. І давайте не забувати, що їхня кампанія також включає домашню поразку 0:8 від Ньюкасла. Розкажіть мені сумну історію чотирма словами чи менше: табло на Брамолл Лейн.
Але Шеффілд Юнайтед не єдиний, хто відчуває жахливу ситуацію в турнірній таблиці. Такі комбінації назв і сезонів, як Свіндон Таун у сезоні-1993/1994, Дербі Каунті (2007/08), Квінз Парк Рейнджерс (2012/13), Гаддерсфілд (2018/19), і одне слово Сандерленд навіює спогади про жахливі команди, жахливих тренерів, жахливі поразки та розбиті фанбази. Вихід у Прем'єр-лігу може бути найкращим відчуттям. Залишити її є доволі принизливим.
З’ясувати, хто насправді був найгіршою командою – важке завдання. Чи справедливо порівнювати команду Свіндон із Шеффілд Юнайтед, яка явно не грає добре, але все ще може витратити багато мільйонів фунтів на таких гравців, як Кемерон Арчер і Густаво Хамер?
Можливо, ні, але давайте спробуємо.
Здобуті бали
Очки є основною валютою в битві за збереження прописки, тому, якщо у вас рекордно низька кількість набраних балів, як у Дербі в сезоні-2007/08, багато людей дивитимуться у ваш бік, коли почнеться дискурс про найгіршу команду. Одинадцять – це кількість гравців, з якою ви повинні завершити матч, а не кількість очок, набраних за сезон.
Дербі завершив його не вигравши жодної з фінальних 32 ігор, а менеджер Пол Джуелл — який замінив Біллі Девіса, архітектора єдиної перемоги Дербі того сезону — набрав лише п’ять очок у 24 матчах.
Чи є якісь пом'якшувальні фактори для Дербі? Що ж, погляд на інший кінець таблиці нагадує, що та кампанія відбулася під час одного з найсильніших періодів ери Прем'єр-ліги. Ми глибоко поринули в часи "Великої четвірки", коли Ліверпуль, Манчестер Юнайтед і Челсі пройшли до півфіналу Ліги чемпіонів, а два останні змагалися у фіналі. Дербі явно не був готовий до того, щоб залишитися у вищому дивізіоні, але вони вийшли туди в один з найважчих сезонів.
Сандерленд мав дві кампанії з меншою кількістю, ніж 20 очок. Дев’ятнадцять було у жахливій кампанії-2002/03, але через три роки вони повернулися назад у АПЛ та зіграли ще гірше, маючи на чотири пункти менше. Вони завершили сезон-2002/03 з трьома тренерами і серією з 15 поразок поспіль, а потім програли свої перші п'ять матчів у сезоні-2005/06, що є рекордом, який, можливо, ніколи не буде побитий. В результаті розвитку подій, які експерти вважають "сумнівними", Сандерленд очолював Прем’єр-лігу за кількістю домашніх поразок між сезонами-2002/03 та 2005/06, незважаючи на те, що половину з цих чотирьох сезонів не був у вищому дивізіоні.
Бурхливий виліт Гаддерсфілда в кампанії-2018/19 призвів до того, що вони набрали лише 16 очок, але чи це було дійсно сюрпризом для команди, яка зуміла піднятися з третього дивізіону до Прем'єр-ліги, не зафіксувавши позитивної різниці м'ячів за п'ять сезонів у чемпіонаті? Виграти підвищення до АПЛ через дві серії пенальті та один гол — автогол — забитий у трьох матчах плей-оф?
Нарешті, 17 очок Астон Вілли в сезоні-2015/16 часто не помічають через витівки Лестер Сіті в іншій половині таблиці, але це були справді жахливі виступи.
На той момент бірмінгемський клуб був регулярним учасником Прем’єр-ліги, який боровся за кваліфікацію Ліги чемпіонів кілька років тому, але в згаданій кампанії призначав трьох тренерів (класичний план спадкоємності від Тіма Шервуда до Ремі Гарда та Еріка Блека), програв 11 ігор навесні.
Вілла лідирувала в матчах лише 243 хвилини протягом кампанії 2015/2016 — це тривалість фільмів з циклу "Зоряні війни": "Нова надія" та "Імперія завдає удару у відповідь" (що, можливо, є більш цікавим використанням вашого часу), але на відміну від Сандерленда та Шеффілд Юнайтед, вони відтоді повернулися до вищого дивізіону з набагато кращими результатами, так що принаймні даний факт грає на їхню користь.
Пропущені голи
Ви повинні захоплюватися прихильністю Свіндона до круглих цифр. За сезон-1993/94 команда з Вілтшира пропустила 95 голів. Жодна команда вищого дивізіону не пропустила 100 голів з часів Іпсвіч Таун 30 років тому. Далі Лідс Юнайтед з’явився на Каунті Граунд і виграв з рахунком 5:0, а Свіндон повторив цей невдалий результат.
І після того, як Прем’єр-ліга скоротила кількість ігрових днів до 38 у сезоні-1995/96, багато хто дійшов висновку, що ми більше ніколи не побачимо тризначну кількість пропущених м'ячів.
Але це було до тих пір, поки не з’явилася команда Шеффілд Юнайтед.
Якщо їхня домашня поразка з рахунком 0:8 проти Ньюкасла у вересні була тривожним сигналом, то поточна серія поразок на Брамолл-Лейн (0:5 від Астон Вілли та Брайтона і 0:6 від Арсеналу) є натяком на команду, що просувається до книги рекордів.
Кількість очікуваних пропущених голів 2,67 за 90 хвилин — це, безумовно, найвищий показник за всю історію Прем'єр-ліги, тому Свіндон кампанії 1993/94 з його захистом зараз виглядає уроком справжнього катеначчо.
Це також означає, що Шеффілд Юнайтед може пропустити 101 гол у цьому сезоні.
Поява Бернлі сезону-2023/24 у таблиці вище також показова.
Поточна трійка кандидатів на виліт у Прем'єр-Лізі пропускає з рекордною швидкістю, а загальний показник у 3,25 гола за гру, пропущених цього сезону, є найвищим у вищому дивізіоні Англії з початку 1960-х років.
А найгірша команда – це..
Необроблені цифри можуть привести вас не туди. За попередні 32 роки було багато команд, що боролися за збереження прописки, які, можливо, не мали таких явних показників, як у Дербі, чи Сандерленда, чи Свіндона але яких все одно слід визнати за сумнівні заслуги.
Наприклад, Норвіч Сіті, який у сезонах-2018/19 по 2021/22 фінішував на першому місці Чемпіоншипа, але на останньому місці Прем’єр-ліги, знову на першому місці Чемпіоншипу і знову на останньому місці Прем’єр-ліги. Серед експертів з пониження класу їхню команду у кампанії 2019/20 вважають найгіршою, оскільки вони зазнали 27 поразок, перш ніж вилетіти, включаючи поразки у всіх дев’яти іграх під час відновлення чемпіонату влітку 2020 року в моменті пандемії. Тим не менш, Норвіч у сезоні-2021/22 забив лише вісім голів до Різдва, тому важко назвати цей результат видатним.
Крім того, є Квінз Парк Рейнджерс у сезоні-2012/13, яким спочатку керував Марк Гьюз, а потім Гаррі Реднапп. Їм знадобилося 17 ігор, щоб нарешті перемогти, перш ніж завершити сезон із двома очками в завершальних дев’яти іграх.
Якщо вам цікаво, ця серія Квінз Парк Рейнджерс без перемог на початку сезону вже не є рекордом Прем’єр-ліги. Його "побили" наші давні друзі Шеффілд Юнайтед у сезоні-2020/21, які набрали два очки в 17 іграх, перш ніж нарешті набрати свої перші три бали в січні проти Ньюкасла.
І ось суть наративу найгіршої команди: чи те, що зробив Сандерленд у середині 2000-х років і Шеффілд Юнайтед зараз, перевершує антирекорд Дербі?
Якщо Шеффілд Юнайтед продовжить пропускати з поточною швидкістю і поб’є рекорд Свіндона за кількістю пропущених голів, то додайте це до 29 поразок у сезоні-2020/21 і будь-якої загальної кількості очок, яку вони наберуть у наступні кілька місяців, і можете оголосите наступне: це найгірша команда в історії Прем'єр-Ліги.
За матеріалами The Athletic