Англія

Матеріал щодо виступів команди з чемпіонату Англії.

Починаючи з сезону-1992/93, дев’яносто чотири команди вилетіли з вищого дивізіону Англії, але лише кілька з них потрапили до похмурого пантеону найгірших команд Прем’єр-ліги всіх часів.

Це колекція, яка незабаром включатиме Шеффілд Юнайтед кампанії-2023/24. Їхній сезон досяг нового провалу після поразки з рахунком 0:6 від Арсеналу, завдяки чому вони стали першим клубом в історії англійської ліги, який програв три домашні матчі поспіль з різницею в п’ять або більше голів. І давайте не забувати, що їхня кампанія також включає домашню поразку 0:8 від Ньюкасла. Розкажіть мені сумну історію чотирма словами чи менше: табло на Брамолл Лейн.

Але Шеффілд Юнайтед не єдиний, хто відчуває жахливу ситуацію в турнірній таблиці. Такі комбінації назв і сезонів, як Свіндон Таун у сезоні-1993/1994, Дербі Каунті (2007/08), Квінз Парк Рейнджерс (2012/13), Гаддерсфілд (2018/19), і одне слово Сандерленд навіює спогади про жахливі команди, жахливих тренерів, жахливі поразки та розбиті фанбази. Вихід у Прем'єр-лігу може бути найкращим відчуттям. Залишити її є доволі принизливим.

З’ясувати, хто насправді був найгіршою командою – важке завдання. Чи справедливо порівнювати команду Свіндон із Шеффілд Юнайтед, яка явно не грає добре, але все ще може витратити багато мільйонів фунтів на таких гравців, як Кемерон Арчер і Густаво Хамер?

Можливо, ні, але давайте спробуємо.

Здобуті бали

Очки є основною валютою в битві за збереження прописки, тому, якщо у вас рекордно низька кількість набраних балів, як у Дербі в сезоні-2007/08, багато людей дивитимуться у ваш бік, коли почнеться дискурс про найгіршу команду. Одинадцять – це кількість гравців, з якою ви повинні завершити матч, а не кількість очок, набраних за сезон.

Дербі завершив його не вигравши жодної з фінальних 32 ігор, а менеджер Пол Джуелл — який замінив Біллі Девіса, архітектора єдиної перемоги Дербі того сезону — набрав лише п’ять очок у 24 матчах.

Чи є якісь пом'якшувальні фактори для Дербі? Що ж, погляд на інший кінець таблиці нагадує, що та кампанія відбулася під час одного з найсильніших періодів ери Прем'єр-ліги. Ми глибоко поринули в часи "Великої четвірки", коли Ліверпуль, Манчестер Юнайтед і Челсі пройшли до півфіналу Ліги чемпіонів, а два останні змагалися у фіналі. Дербі явно не був готовий до того, щоб залишитися у вищому дивізіоні, але вони вийшли туди в один з найважчих сезонів.

Fewest points in a Premier League season

0 20 10 8 6 4 2 18 16 14 12 Derby County 2007-08 Sunderland 2005-06 Huddersfield 2018-19 Aston Villa 2015-16 Portsmouth 2009-10** Sunderland 2002-03 19 19 19 19 17 17 16 16 15 15 11 11



Сандерленд мав дві кампанії з меншою кількістю, ніж 20 очок. Дев’ятнадцять було у жахливій кампанії-2002/03, але через три роки вони повернулися назад у АПЛ та зіграли ще гірше, маючи на чотири пункти менше. Вони завершили сезон-2002/03 з трьома тренерами і серією з 15 поразок поспіль, а потім програли свої перші п'ять матчів у сезоні-2005/06, що є рекордом, який, можливо, ніколи не буде побитий. В результаті розвитку подій, які експерти вважають "сумнівними", Сандерленд очолював Прем’єр-лігу за кількістю домашніх поразок між сезонами-2002/03 та 2005/06, незважаючи на те, що половину з цих чотирьох сезонів не був у вищому дивізіоні.

Бурхливий виліт Гаддерсфілда в кампанії-2018/19 призвів до того, що вони набрали лише 16 очок, але чи це було дійсно сюрпризом для команди, яка зуміла піднятися з третього дивізіону до Прем'єр-ліги, не зафіксувавши позитивної різниці м'ячів за п'ять сезонів у чемпіонаті? Виграти підвищення до АПЛ через дві серії пенальті та один гол — автогол — забитий у трьох матчах плей-оф?

Man City have now won more PL games in the last 58 days than Huddersfield did in two seasons — Duncan Alexander (@oilysailor) March 2, 2021

Нарешті, 17 очок Астон Вілли в сезоні-2015/16 часто не помічають через витівки Лестер Сіті в іншій половині таблиці, але це були справді жахливі виступи.

На той момент бірмінгемський клуб був регулярним учасником Прем’єр-ліги, який боровся за кваліфікацію Ліги чемпіонів кілька років тому, але в згаданій кампанії призначав трьох тренерів (класичний план спадкоємності від Тіма Шервуда до Ремі Гарда та Еріка Блека), програв 11 ігор навесні.

Вілла лідирувала в матчах лише 243 хвилини протягом кампанії 2015/2016 — це тривалість фільмів з циклу "Зоряні війни": "Нова надія" та "Імперія завдає удару у відповідь" (що, можливо, є більш цікавим використанням вашого часу), але на відміну від Сандерленда та Шеффілд Юнайтед, вони відтоді повернулися до вищого дивізіону з набагато кращими результатами, так що принаймні даний факт грає на їхню користь.

Пропущені голи

Ви повинні захоплюватися прихильністю Свіндона до круглих цифр. За сезон-1993/94 команда з Вілтшира пропустила 95 голів. Жодна команда вищого дивізіону не пропустила 100 голів з часів Іпсвіч Таун 30 років тому. Далі Лідс Юнайтед з’явився на Каунті Граунд і виграв з рахунком 5:0, а Свіндон повторив цей невдалий результат.

І після того, як Прем’єр-ліга скоротила кількість ігрових днів до 38 у сезоні-1995/96, багато хто дійшов висновку, що ми більше ніколи не побачимо тризначну кількість пропущених м'ячів.

Але це було до тих пір, поки не з’явилася команда Шеффілд Юнайтед.

0-8 — This was Sheffield United’s largest ever defeat in their league history in their 4,988th game. It is the first time that the Blades have conceded eight goals in a league game since their 3-10 defeat to Middlesbrough in November 1933. Drubbing. pic.twitter.com/OU0kqJ3Fcv — OptaJoe (@OptaJoe) September 24, 2023

Якщо їхня домашня поразка з рахунком 0:8 проти Ньюкасла у вересні була тривожним сигналом, то поточна серія поразок на Брамолл-Лейн (0:5 від Астон Вілли та Брайтона і 0:6 від Арсеналу) є натяком на команду, що просувається до книги рекордів.

Most defeats by 5+ goals in a single Premier League season

0 6 5 4 3 2 1 Norwich City 2021-22 Wigan Athletic 2009-10 Barnsley 1997-98 Swindon Town 1993-94 Derby County 2007-08 Sheffield United 2023-24 6 6 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4

Кількість очікуваних пропущених голів 2,67 за 90 хвилин — це, безумовно, найвищий показник за всю історію Прем'єр-ліги, тому Свіндон кампанії 1993/94 з його захистом зараз виглядає уроком справжнього катеначчо.

The worst defences in Premier League history

Goals conceded per game 0 2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 2.8 2.6 2.4 2.2 1.8 1.6 1.4 1.2 Wolves 2011-12 Barnsley 1997-98 Burnley 2009-10 Norwich City 2021-22 Ipswich 1994-95 Burnley 2023-24 Fulham 2013-14 Derby County 2007-08 Swindon Town 1993-94 Sheffield United 2023-24 Total/projected goals conceded 0 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 110 2.67 2.67 2.38 2.38 2.34 2.34 2.24 2.24 2.22 2.22 2.21 2.21 2.21 2.21 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 101 101 100 100 89 89 85 85 84 84 93 93 84 84 82 82 82 82 82 82

Це також означає, що Шеффілд Юнайтед може пропустити 101 гол у цьому сезоні.

Поява Бернлі сезону-2023/24 у таблиці вище також показова.

The Premier League's bottom three are conceding more goals than before Goals conceded per game by teams in the relegation zone in the Premier League since 1992-93

1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 Season 2.0 2.4 2.2 1.8 1.6 1.4 Goals conceded per game 2.3 goals conceded per game 2.3 goals conceded per game

Поточна трійка кандидатів на виліт у Прем'єр-Лізі пропускає з рекордною швидкістю, а загальний показник у 3,25 гола за гру, пропущених цього сезону, є найвищим у вищому дивізіоні Англії з початку 1960-х років.

Erling Haaland has now scored as many PL goals as Derby in 2007-08 but in 24 fewer games — Duncan Alexander (@oilysailor) December 28, 2022

А найгірша команда – це..

Необроблені цифри можуть привести вас не туди. За попередні 32 роки було багато команд, що боролися за збереження прописки, які, можливо, не мали таких явних показників, як у Дербі, чи Сандерленда, чи Свіндона але яких все одно слід визнати за сумнівні заслуги.

Наприклад, Норвіч Сіті, який у сезонах-2018/19 по 2021/22 фінішував на першому місці Чемпіоншипа, але на останньому місці Прем’єр-ліги, знову на першому місці Чемпіоншипу і знову на останньому місці Прем’єр-ліги. Серед експертів з пониження класу їхню команду у кампанії 2019/20 вважають найгіршою, оскільки вони зазнали 27 поразок, перш ніж вилетіти, включаючи поразки у всіх дев’яти іграх під час відновлення чемпіонату влітку 2020 року в моменті пандемії. Тим не менш, Норвіч у сезоні-2021/22 забив лише вісім голів до Різдва, тому важко назвати цей результат видатним.

Most defeats in a Premier League season

0 30 20 10 8 6 4 2 28 26 24 22 18 16 14 12 Sunderland 2002-03 Aston Villa 2015-16 Norwich City 2019-20 Watford 2021-22 Huddersfield 2018-19 Ipswich Town 1994-95 Sunderland 2005-06 Derby County 2007-08 Sheffield United 2020-21 29 29 27 27 29 29 29 29 27 27 28 28 27 27 29 29 27 27

Крім того, є Квінз Парк Рейнджерс у сезоні-2012/13, яким спочатку керував Марк Гьюз, а потім Гаррі Реднапп. Їм знадобилося 17 ігор, щоб нарешті перемогти, перш ніж завершити сезон із двома очками в завершальних дев’яти іграх.

Якщо вам цікаво, ця серія Квінз Парк Рейнджерс без перемог на початку сезону вже не є рекордом Прем’єр-ліги. Його "побили" наші давні друзі Шеффілд Юнайтед у сезоні-2020/21, які набрали два очки в 17 іграх, перш ніж нарешті набрати свої перші три бали в січні проти Ньюкасла.

Derby 07-08 Sheff Utd 20-21

🤝

beat newcastle at home — Duncan Alexander (@oilysailor) January 12, 2021

І ось суть наративу найгіршої команди: чи те, що зробив Сандерленд у середині 2000-х років і Шеффілд Юнайтед зараз, перевершує антирекорд Дербі?

Якщо Шеффілд Юнайтед продовжить пропускати з поточною швидкістю і поб’є рекорд Свіндона за кількістю пропущених голів, то додайте це до 29 поразок у сезоні-2020/21 і будь-якої загальної кількості очок, яку вони наберуть у наступні кілька місяців, і можете оголосите наступне: це найгірша команда в історії Прем'єр-Ліги.

За матеріалами The Athletic