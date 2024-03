Починаючи з сезону-1992/93, дев’яносто чотири команди вилетіли з вищого дивізіону Англії, але лише кілька з них потрапили до похмурого пантеону найгірших команд Прем’єр-ліги всіх часів.

Це колекція, яка незабаром включатиме Шеффілд Юнайтед кампанії-2023/24. Їхній сезон досяг нового провалу після поразки з рахунком 0:6 від Арсеналу, завдяки чому вони стали першим клубом в історії англійської ліги, який програв три домашні матчі поспіль з різницею в п’ять або більше голів. І давайте не забувати, що їхня кампанія також включає домашню поразку 0:8 від Ньюкасла. Розкажіть мені сумну історію чотирма словами чи менше: табло на Брамолл Лейн.

Але Шеффілд Юнайтед не єдиний, хто відчуває жахливу ситуацію в турнірній таблиці. Такі комбінації назв і сезонів, як Свіндон Таун у сезоні-1993/1994, Дербі Каунті (2007/08), Квінз Парк Рейнджерс (2012/13), Гаддерсфілд (2018/19), і одне слово Сандерленд навіює спогади про жахливі команди, жахливих тренерів, жахливі поразки та розбиті фанбази. Вихід у Прем'єр-лігу може бути найкращим відчуттям. Залишити її є доволі принизливим.

З’ясувати, хто насправді був найгіршою командою – важке завдання. Чи справедливо порівнювати команду Свіндон із Шеффілд Юнайтед, яка явно не грає добре, але все ще може витратити багато мільйонів фунтів на таких гравців, як Кемерон Арчер і Густаво Хамер?

Можливо, ні, але давайте спробуємо.

Очки є основною валютою в битві за збереження прописки, тому, якщо у вас рекордно низька кількість набраних балів, як у Дербі в сезоні-2007/08, багато людей дивитимуться у ваш бік, коли почнеться дискурс про найгіршу команду. Одинадцять – це кількість гравців, з якою ви повинні завершити матч, а не кількість очок, набраних за сезон.

Дербі завершив його не вигравши жодної з фінальних 32 ігор, а менеджер Пол Джуелл — який замінив Біллі Девіса, архітектора єдиної перемоги Дербі того сезону — набрав лише п’ять очок у 24 матчах.

Чи є якісь пом'якшувальні фактори для Дербі? Що ж, погляд на інший кінець таблиці нагадує, що та кампанія відбулася під час одного з найсильніших періодів ери Прем'єр-ліги. Ми глибоко поринули в часи "Великої четвірки", коли Ліверпуль, Манчестер Юнайтед і Челсі пройшли до півфіналу Ліги чемпіонів, а два останні змагалися у фіналі. Дербі явно не був готовий до того, щоб залишитися у вищому дивізіоні, але вони вийшли туди в один з найважчих сезонів.



Сандерленд мав дві кампанії з меншою кількістю, ніж 20 очок. Дев’ятнадцять було у жахливій кампанії-2002/03, але через три роки вони повернулися назад у АПЛ та зіграли ще гірше, маючи на чотири пункти менше. Вони завершили сезон-2002/03 з трьома тренерами і серією з 15 поразок поспіль, а потім програли свої перші п'ять матчів у сезоні-2005/06, що є рекордом, який, можливо, ніколи не буде побитий. В результаті розвитку подій, які експерти вважають "сумнівними", Сандерленд очолював Прем’єр-лігу за кількістю домашніх поразок між сезонами-2002/03 та 2005/06, незважаючи на те, що половину з цих чотирьох сезонів не був у вищому дивізіоні.

Бурхливий виліт Гаддерсфілда в кампанії-2018/19 призвів до того, що вони набрали лише 16 очок, але чи це було дійсно сюрпризом для команди, яка зуміла піднятися з третього дивізіону до Прем'єр-ліги, не зафіксувавши позитивної різниці м'ячів за п'ять сезонів у чемпіонаті? Виграти підвищення до АПЛ через дві серії пенальті та один гол — автогол — забитий у трьох матчах плей-оф?

Man City have now won more PL games in the last 58 days than Huddersfield did in two seasons

Нарешті, 17 очок Астон Вілли в сезоні-2015/16 часто не помічають через витівки Лестер Сіті в іншій половині таблиці, але це були справді жахливі виступи.

На той момент бірмінгемський клуб був регулярним учасником Прем’єр-ліги, який боровся за кваліфікацію Ліги чемпіонів кілька років тому, але в згаданій кампанії призначав трьох тренерів (класичний план спадкоємності від Тіма Шервуда до Ремі Гарда та Еріка Блека), програв 11 ігор навесні.

Вілла лідирувала в матчах лише 243 хвилини протягом кампанії 2015/2016 — це тривалість фільмів з циклу "Зоряні війни": "Нова надія" та "Імперія завдає удару у відповідь" (що, можливо, є більш цікавим використанням вашого часу), але на відміну від Сандерленда та Шеффілд Юнайтед, вони відтоді повернулися до вищого дивізіону з набагато кращими результатами, так що принаймні даний факт грає на їхню користь.

Ви повинні захоплюватися прихильністю Свіндона до круглих цифр. За сезон-1993/94 команда з Вілтшира пропустила 95 голів. Жодна команда вищого дивізіону не пропустила 100 голів з часів Іпсвіч Таун 30 років тому. Далі Лідс Юнайтед з’явився на Каунті Граунд і виграв з рахунком 5:0, а Свіндон повторив цей невдалий результат.

І після того, як Прем’єр-ліга скоротила кількість ігрових днів до 38 у сезоні-1995/96, багато хто дійшов висновку, що ми більше ніколи не побачимо тризначну кількість пропущених м'ячів.

Але це було до тих пір, поки не з’явилася команда Шеффілд Юнайтед.

0-8 — This was Sheffield United’s largest ever defeat in their league history in their 4,988th game. It is the first time that the Blades have conceded eight goals in a league game since their 3-10 defeat to Middlesbrough in November 1933. Drubbing. pic.twitter.com/OU0kqJ3Fcv