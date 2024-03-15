Ліга Європи

Керманич Баєра висловився напередодні жеребкування чергових раундів плей-оф ЛЄ.

У швейцарському Ньйоні відбулася церемонія жеребкування наступних етапів плей-оф Ліги Європи УЄФА сезону-2023/24, за підсумками якого визначилися пари у рамках чвертьфіналу турніру.

Напередодні цієї церемонії головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо поділився своєю думкою щодо фаворита на перемогу в турнірі.

"Для мене це очевидно, я справді бачу Ліверпуль фаворитом на перемогу в Лізі Європи", — цитує слова Хабі Алонсо журналіст Фабріціо Романо.

Відзначимо, що у чвертьфіналі Ліги Європи леверкузенський Баєр зіграє проти лондонського Вест Гема, тоді як Ліверпуль зустрінеться з бергамською Аталантою. Команди Хабі Алонсо та Юргена Клоппа теоритично можуть зіграти між собою лише у фіналі.