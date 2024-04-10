Ліга Європи

Наставник "россонері" поділився своїми думками перед грою з Ромою.

Головний тренер Мілана Стефано Піолі прокоментував майбутній перший матч 1/4 фіналу Ліги Європи проти Роми.

"Досі в Лізі Європи в першому домашньому матчі нам завжди вдавалося скористатися перевагою. Закрити питання нам не вдається, але після першого матчу було б важливо досягти більшого, ніж вони. Буде складно, але ми в це віримо.

Важливо продовжувати грати після кожного епізоду, позитивного чи негативного, вірячи у свої сили. Шоу не повинно бути втрачено. Якщо ви хочете бути атакуючою командою, яка має добрий технічний потенціал, вам неминуче доведеться піти на певний ризик.

Я чекаю на кращу Рому. З Де Россі їх стиль гри змінився, він чудово справляється зі своїм завданням, тому що доводить, що заслуговує на довіру: команда слідує за ним. Я не знаю, який вибір він зробить. А ще тому, що часто ті, хто стикається з Міланом, вживають спеціальних заходів: ми готові і адаптуватимемося, намагаючись бути більш небезпечними та ефективними.

Ми знаходимося у хорошому періоді, але найважливіший момент настає зараз і він визначить баланс нашого сезону. Нам знадобляться увага, якість, інтенсивність та енергія. Ми хочемо перемагати, ми намагатимемося. Ми граємо у сучасний футбол, ми конкурентоспроможні.

Без Томорі ми щось втрачаємо в агресивності та швидкості, проте ми маємо альтернативи. Тіав і К'єр знаходяться практично в однаковій фізичній формі, і я вибиратиму, виходячи з суперника, з яким ми зіткнемося", — наводить слова Піолі прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Мілан — Рома відбудеться завтра, 11 квітня, о 22:00 за Києвом.