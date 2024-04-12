Ліга Європи

Наставник "червоних" поділився своїми думками після гри з Аталантою.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував поразку своєї команди у першому чвертьфіналі Ліги Європи проти Аталанти (0:3).

"На жаль, про гру не можна сказати нічого позитивного. Початок був добрим. Дарвін мав момент, але після цього гра стала дійсно поганою, і в цьому немає нічого позитивного. Аталанта провела гарну гру, забила три голи і заслужила на перемогу.

Я подивлюсь цю гру у понеділок. Я вже знаю, що якщо ми змінимо пару речей, то буде краще. Чи зможемо ми відігратися? Так, якщо ми гратимемо добре, це можливо. Чи зможемо виграти з рахунком 3-0? Гадки не маю.

Це був поганий виступ. Ось як ми програли. У такі моменти завжди здається, що вони вже пройшли, але поки ми не зіграємо, це не так. У нас таке трапляється не так часто, тому ми маємо негайно продемонструвати реакцію в неділю. У цей момент нам має бути погано. Хлопці мають піти додому та погано спати.

Але ми маємо підготуватися до Крістал Пелес. Я знаю, що хлопці можуть грати краще, але цього разу вони цього не зробили, і ми маємо продемонструвати реакцію у неділю. Я майже впевнений, що вони це зроблять", — наводить слова Клоппа ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ліверпуль — Аталанта.