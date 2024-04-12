Ліга Європи

Наставник "вовків" поділився своїми думками після гри з Міланом.

Головний тренер Роми Даніеле Де Россі прокоментував перемогу своєї команди у першому чвертьфінальному матчі Ліги Європи проти Мілана (1:0).

"Ми добре контролювали м'яч протягом 65-70 хвилин. Ми продовжували володіти м'ячем, і не тільки для того, щоб утримати рахунок, а й для того, щоб витягнути суперника та забігати у вільні зони.

Це, можливо, був найкращий виступ Ромелу Лукаку з того часу, як я тут. Він допоміг нам, підштовхнув команду вперед і добре впорався зі своєю роботою. Ми схильні хвалити нападників, якщо вони забивають, але завжди хочу бачити, як Ромелу грає так, як сьогодні.

Іноді думаєш, що чим складніше твій суперник, тим важче втримати м'яч. Однак у деяких випадках все може бути навпаки, тому що атмосфера може відштовхнути вас. Хороші гравці іноді можуть залишити простір позаду, тому вам потрібно зберігати холоднокровність та не боятися.

Гравці сповнені впевненості, і ви можете бачити це за їх настроєм на тренуваннях, що дозволяє їм виходити на матчі з таким самим бойовим настроєм. Це пов'язано як із ментальним аспектом, так і з технічною та тактичною стороною. Перед грою я сказав їм, що спокійний, вірю в них і дуже пишаюся їхньою поведінкою на полі та тим, як вони демонструють свою індивідуальність. Це стосується й найгучніших імен, бо вони теж знають, як боротися", — наводить слова Де Россі прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Мілан — Рома.