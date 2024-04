Цього тижня відбулися перші матчі 1/4 фіналу Ліги Європи, за підсумками яких УЄФА назвав чотирьох футболістів, які претендують на звання найкращого гравця тижня.

На нагороду претендують:

- нападник Роми Пауло Дібала — три створені моменти та один асист у матчі проти Мілана (1:0);

- форвард Аталанти Джанлука Скамакка — дубль, три створені моменти та один офсайд у грі з Ліверпулем (3:0);

- півзахисник Баєра Йонас Гофманн — один гол, один асист та 90% точних передач у матчі проти Вест Гема (2:0);

- нападник Бенфіки Рафа Сілва — забитий м'яч та один створений момент у зустрічі з Марселем (2:1).

Проголосувати за одного із претендентів можна на офіційному сайті УЄФА.

Також УЄФА назвав імена номінантів на звання автора найкращого голу тижня, до яких увійшли Скамакка, Гофманн, П'єр-Емерік Обамеянг та Анхель Ді Марія.

👌 Di María or Scamacca's one-touch finish

🥶 Aubameyang's clinical run

🥵 Hofmann's perfect volley



