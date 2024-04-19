Ліга Європи

Наставник "червоних" поділився своїми емоціями після вильоту з єврокубкового турніру.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував перемогу своєї команди у чвертьфінальному матчі-відповіді Ліги Європи проти Аталанти (1:0), яка проте не допомогла "червоним" вийти в півфінал після домашньої поразки (0:3).

"Мені сподобалося, як ми розпочали гру. Ми програли дуель вдома. Ось чому ми повинні – і це дуже легко – привітати Аталанту, тому що вони заслужили на вихід у півфінал. Коли ви виграєте у нас з рахунком 3:1, особливо таким чином, ви абсолютно заслуговуєте на прохід далі.

Але мені все одно сподобалася наша гра, особливо початок. Мені подобалися цілеспрямованість і бажання, сила, яку ми розвинули у цій грі, але було ясно, що нам треба забивати, бо далі було б складніше.

Як це завжди буває, другий гол трохи допоміг би і це було б вирішальним моментом, тому що ви бачили, що Аталанта почала дуже сильно, впевнено, але з огляду на ті небагато ситуації, які у нас були, я думаю, ми змусили їх трохи турбуватися. Тоді вони теж зрозуміли, що це буде нелегко, і це гра, яку ми їм дали, тому мене це цілком влаштовує.

Я розчарований тим, що ми не впоралися, але не засмучений, не розсерджений або щось таке. Тепер ми можемо зосередитись на чемпіонаті, і саме це ми й зробимо. Ми маємо кілька днів, щоб відновитися. Ми це зробимо, а післязавтра вирушимо до Лондона та зіграємо з Фулгемом. Це буде непросто, але ми віддамо всі свої сили. Тепер це наше змагання. Я побачив хорошу реакцію, але очевидно, що минулий тиждень у нас був не дуже добрим", - наводить слова Клоппа прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аталанта — Ліверпуль.