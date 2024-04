Вчора, 18 квітня, відбулися чвертьфінальні матчі-відповіді Ліги Європи, за підсумками яких УЄФА назвав імена претендентів на звання кращого гравця тижня.

На нагороду претендують:

- півзахисник Марселя Жордан Верету – 76% точних передач у матчі проти Бенфіки (1:0);

- захисник Роми Джанлука Манчіні — гол, один перехоплення та чотири відбори у матчі проти Мілана (2:1);

- захисник Аталанти Берат Джимсіті – шість перехоплень, 13 відборів м'яча та 73% точних передач у грі з Ліверпулем (0:1);

- воротар Баєра Матей Коварж – п'ять сейвів у матчі проти Вест Гема (1:1).

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

Також УЄФА назвав імена претендентів на звання автора найкращого голу тижня. На нагороду претендують Пауло Дібала (Рома), Маттео Габбія (Мілан), Майкл Антоніо (Вест Гем) та Феріс Мумбанья (Марсель).

