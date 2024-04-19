Ліга Європи

Команда Хабі Алонсо провела 44 матчі поспіль без поразок.

Вчора, 18 квітня, у чвертьфінальному матчі-відповіді Ліги Європи леверкузенський Баєр зіграв внічию з Вест Гемом (1:1) та пройшов у півфінал турніру.

Для команди Хабі Алонсо це був 44 матч поспіль без поразок у всіх турнірах.

Таким чином, Баєр встановив рекорд за тривалістю безпрограшної серії для команд із топ-5 ліг Європи.

Попередній рекорд утримував Ювентус, який у 2012 році не знав поразок упродовж 43 матчів поспіль.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Вест Гем — Баєр.