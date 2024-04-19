Ліга Європи

"Фармацевти" продовжили свою безпрограшну серію.

Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо підбив підсумки другого матчу 1/4 фіналу Ліги Європи з лондонським Вест Гемом (1:1). Його слова наводить BBC.

"Ми готувалися до того, що суперник буде тиснути дуже сильно. Нам було не дуже добре діяти в нашій розстановці, ми не могли знайти свою гру. Чесно кажучи, у першому таймі вони були кращими, а ми почувалися не у своїй тарілці. На щастя, ми змінили ситуацію після перерви.

Я щасливий, що ми пройшли далі. У Лізі Європи завжди бувають складні моменти.

У Вест Гема хороші футболісти та енергія. Треба віддати їм належне, вони грали дуже сильно, зовсім не так, як у Леверкузені. Потрібно справлятися з важкими моментами, не завжди вдається контролювати гру всі 90 хвилин. Дуже важливо, що ми не пропустили другий гол.

Рекорди — це наслідок хорошої роботи. Це дуже приємно, і ми раді цьому", — заявив Алонсо.